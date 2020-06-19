Вилка, которую тюменка кинула в мужа, воткнулась ему в бровь. Мужчина вызвал полицию

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:00:21+03:00

Вилка, которую тюменка кинула в мужа, воткнулась ему в бровь. Фото: Вадим Бегун

Теперь жене пострадавшего грозит два года лишения свободы

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К участковому уполномоченному омутинской полиции обратился житель села Ситниково. Мужчина заявил, что собственная супруга угрожала ему убийством.

Выяснилось, что заявитель состоит в гражданском браке с жительницей села Большой Краснояр. Находясь в его доме, супруги вместе распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора.

– Женщина взяла со стола вилку и, высказывая угрозы убийством, кинула ее в лицо потерпевшему. Вилка воткнулась мужчине в бровь. Опасаясь за свою жизнь, пострадавший обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

44-летняя ранее судимая неработающая подозреваемая задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU