Вилка, которую тюменка кинула в мужа, воткнулась ему в бровь. Мужчина вызвал полицию
К участковому уполномоченному омутинской полиции обратился житель села Ситниково. Мужчина заявил, что собственная супруга угрожала ему убийством.
Выяснилось, что заявитель состоит в гражданском браке с жительницей села Большой Краснояр. Находясь в его доме, супруги вместе распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора.
– Женщина взяла со стола вилку и, высказывая угрозы убийством, кинула ее в лицо потерпевшему. Вилка воткнулась мужчине в бровь. Опасаясь за свою жизнь, пострадавший обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
44-летняя ранее судимая неработающая подозреваемая задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU