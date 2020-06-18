Тюменским предпринимателям предложили набраться сил и терпения

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:18:14+03:00

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В Тюмени сегодня, 18 июня, состоялся онлайн-семинар для бизнесменов, зрителями которого стали почти более 1200 человек. Модератор мероприятия, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло попросила бизнес потерпеть. Пока об открытии заведений речь вести рано.

– Мы прекрасно понимаем, что такие большие перерывы в работе негативно сказываются на вашем бизнесе. Но сейчас всем нужно набраться сил, терпения и, главное, быть ответственными, чтобы перешагнуть этот заветный «порог» и перейти на третий этап снятия ограничений, чтобы работать уже всем вместе. Только вместе мы сможем преодолеть это! – заявила Невидайло.

Замруководителя местного управления Роспотребнадзора Юлия Распопова в свою очередь отметила, что для перехода к третьему этапу снятия ограничений необходимо соблюсти ряд требований. На сегодняшний день Тюменская область не подходит только по одному – коэффициенту распространения инфекции. Дело в том, что для перехода к следующему этапу его значение не должно превышать 0,5%, сейчас он составляет 1,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU