Тюменские медики спасут северян от коронавируса
Тюменские медики будут бороться с коронавирусом на Ямале. 24 местных врача поддержат специалистов в моноинфекционном госпитале в Новом Уренгое.
По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, отправившиеся на север терапевты, кардиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и медсестры прошли специальное обучение по работе с COVID-19. Многие уже имеют опыт борьбы с опасными инфекциями. Так, например, кардиолог Азизхон Аскаров в числе прочих ликвидировал вспышку сибирской язвы на Ямале четыре года назад.
Терапевт Дмитрий Верясов также имеет опыт работы с COVID-19 в Тюмени. Он отмечает, что командировка в ЯНАО – это не просто работа, а профессиональный долг. «Опасность есть, но мы подготовлены и умеем работать в таких условиях», – заверил Верясов.
Медики пробудут на Ямале месяц. Всего сформировано несколько бригад, последняя из них отправится 20 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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