В Тюменской области возобновили выдачу патентов трудовым мигрантам

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:44:51+03:00

Въезд иностранцам на территорию как региона, так и всей России, запрещен, но не всем

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В Тюменской области возобновили патентов для трудовой деятельности выдачу иностранным гражданам. К тому же, стоит помнить, что сроки пребывания в регионе по-прежнему продляются автоматически.

– Сейчас в области работают только те мигранты, которые остались во время действия режима повышенной готовности. Въезд новых запрещен, за исключением иностранцев, приезжающих на лечение, для ухода за родственниками и постоянно живущих в России, – пояснили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Напомним, что c 19 марта 2020 года все иностранные граждане могли продлить срок временного пребывания на территории России, даже если они этого не делали очень давно. Для этого им надо было просто обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU