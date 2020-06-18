В Тюменской области возобновили выдачу патентов трудовым мигрантам
В Тюменской области возобновили патентов для трудовой деятельности выдачу иностранным гражданам. К тому же, стоит помнить, что сроки пребывания в регионе по-прежнему продляются автоматически.
– Сейчас в области работают только те мигранты, которые остались во время действия режима повышенной готовности. Въезд новых запрещен, за исключением иностранцев, приезжающих на лечение, для ухода за родственниками и постоянно живущих в России, – пояснили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
Напомним, что c 19 марта 2020 года все иностранные граждане могли продлить срок временного пребывания на территории России, даже если они этого не делали очень давно. Для этого им надо было просто обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме.
ИСТОЧНИК KP.RU