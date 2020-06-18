В Тобольске благоустроят Аптекарский сад

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:36:34+03:00

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В Тобольске подрядчик ООО «Уралинвест» разработает проектно-сметную документацию по благоустройству Аптекарского сада. Сделать это нужно до 10 июля.

Так как территория сада входит в охранную зону, то ПСД пройдет не только государственную экспертизу на достоверность сметной стоимости, но и историко-культурную экспертизу. После этого специалисты определят стоимость и сроки проведения работ.

По информации заместителя мэра Тобольска Юрия Вавакина, проект предусматривает функциональное зонирование территории – это позволит рационально использовать пространство сада. Здесь появится зона для тихого отдыха, детская площадка и площадка для воркаута. Кроме того, строители восстановят пруд, который закопали в начале прошлого века.

– Организуем подъезд легковушек. От медицинских учреждений сад отделит защитная полоса озеленения. Не забудут проектировщики и о велодорожке. В саду установят урны, цветочницы, скамьи, созданные по индивидуальному дизайну, – отметил Вавакин.

ИСТОЧНИК KP.RU