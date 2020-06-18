2020-06-18T14:36:34+03:00
Общество

В Тобольске благоустроят Аптекарский сад

ПСД на объект разработают до 10 июля
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тобольске благоустроят Аптекарский сад. Фото - pixabay.com.В Тобольске благоустроят Аптекарский сад. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тобольске подрядчик ООО «Уралинвест» разработает проектно-сметную документацию по благоустройству Аптекарского сада. Сделать это нужно до 10 июля.

Так как территория сада входит в охранную зону, то ПСД пройдет не только государственную экспертизу на достоверность сметной стоимости, но и историко-культурную экспертизу. После этого специалисты определят стоимость и сроки проведения работ.

По информации заместителя мэра Тобольска Юрия Вавакина, проект предусматривает функциональное зонирование территории – это позволит рационально использовать пространство сада. Здесь появится зона для тихого отдыха, детская площадка и площадка для воркаута. Кроме того, строители восстановят пруд, который закопали в начале прошлого века.

– Организуем подъезд легковушек. От медицинских учреждений сад отделит защитная полоса озеленения. Не забудут проектировщики и о велодорожке. В саду установят урны, цветочницы, скамьи, созданные по индивидуальному дизайну, – отметил Вавакин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменским предпринимателям предложили набраться сил и терпения
Тюменские медики спасут северян от коронавируса
В Тюменской области возобновили выдачу патентов трудовым мигрантам
В Тобольске благоустроят Аптекарский сад
В Тюмени родители скрывали от приставов сына, который не оплачивал штрафы ГИБДД
Врач спасла двухлетнего тюменца, проглотившего пенопласт
Копия Знамени Победы поднята над полевым городком АО «Транснефть – Сибирь» в г. Норильске
Жители Тюменской области оформили в Сбербанке более 400 жилищных кредитов по новой госпрограмме
В Тюмени снова прогнозируют заморозки
Выпил три литра пива: тюменца отправили в колонию за пьяную езду
В Тюмени подросток более суток не выходит на связь
У тюменского ЦУМа автобус сбил пенсионерку
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июня 2020 года увеличилось на 51 человека
В Тюмени 4-летний мальчик попал под колеса машины
Более четырех миллиардов рублей потратят на ремонт участка тюменской трассы
«Поздно пришел домой»: тюменка побила скалкой сожителя
В сгоревшей после ДТП иномарке на тюменской трассе погиб водитель
Тюменцы считают «медицинские» поправки в Конституцию одними из самых важных
Александр Моор рассказал об условии перехода к третьему этапу снятия ограничений
Ялуторовец, заступившийся за племянника, побил поленом родного брата
В Тюмени закроют перекресток улиц Карла Маркса и 9 Января
Тоболяк снял с мужчины кольца и цепочку с крестиком у Дома культуры
В районе тюменского онкодиспансера отключат светофоры
Погода на 18 июня в Тюмени: резкое похолодание
Уничтожение сирени, торчащие штыри и мусор: на что жалуются тюменцы?
В озерах Тюмени проверили качество воды