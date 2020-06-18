2020-06-18T14:34:51+03:00
Общество

В Тюмени родители скрывали от приставов сына, который не оплачивал штрафы ГИБДД

Однако молодого человека все же нашли
Вадим Бегун
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В Тюмени родители скрывали от приставов сына, который не оплачивал штрафы ГИБДД. Фото - УФССП по Тюменской области.В Тюмени родители скрывали от приставов сына, который не оплачивал штрафы ГИБДД. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени в отношении 22-летнего местного жителя с января 2019 года возбудили 14 исполнительных производств. По месту прописки он не проживал, а родители тщательно скрывали нахождение своего сына.

Судебный пристав разыскивал мужчину, отправляя запросы в соответствующие органы. Вскоре был получен ответ из пенсионного фонда с нужными сведениями. Выяснилось, что молодой человек в настоящее время работает в областном центре. Специалист тут же направил документы работодателю на удержание из заработной платы их сотрудника всей суммы долга.

– За 14 штрафов ГИБДД в сумме 7 500 рублей с учетом сбора горожанину пришлось уплатить 21 500 рублей только за то, что не исполнил решение суда в добровольные для погашения долга сроки. Исполнительский сбор по исполнительному производству составляет 7% от суммы долга, но не менее тысячи рублей, – пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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