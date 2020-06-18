Врач спасла двухлетнего тюменца, проглотившего пенопласт

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:32:45+03:00

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В селе Казанское Тюменской области настойчивость молодого врача-педиатра Индиры Айчановой спасла жизнь двухлетнему малышу. Здорового ребенка, который захлебывался в кашле, доставили медику, и она до последнего не могла понять, в чем дело. И, только выстроив цепочку событий дня семьи, ей удалось выяснить, что же произошло.

Дело в том, что хрипов или ослабления дыхания у постоянно кашляющего малыша не наблюдалось, легкие также были чистыми. Позже его мама вспомнила, что они с мужем днем распаковывали из пенопласта новую морозильную камеру. Может быть, в этом дело?

– В Ишиме предположения сельского доктора подтвердились, однако кусочек пенопласта засел глубоко в легком, удалить его при бронхоскопии не удалось. Мальчика экстренно доставили в областную клиническую больницу № 1. В Тюмени врач-эндоскопист под наркозом провел филигранную операцию и извлек злосчастный пенопласт из просвета бронха, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

На следующий день после выписки из стационара и возвращения из областного центра домой счастливая мама пришла поблагодарить Индиру Айчанову за спасение ребенка. Доктор действительно сделала всё, что было в её силах, для благополучного завершения истории.

ИСТОЧНИК KP.RU