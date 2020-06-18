18 Июнь 2020 2020-06-18T13:32:16+03:00

Копия Знамени Победы поднята над полевым городком АО «Транснефть – Сибирь» в г. Норильске. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

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В преддверии парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне АО «Транснефть – Сибирь» подняло на территории полевого городка спасателей в г. Норильске точную копию Знамени Победы.

Поднятие Знамени Победы является данью глубокого уважения и памяти героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также символом успешного преодоления трудностей, сопутствующих процессу устранения последствий сложной техногенной аварии наших дней.

В настоящее время предприятие завершило основной этап работ по ликвидации последствий аварии с разливом дизельного топлива, произошедшей на ТЭЦ-3 г. Норильска в конце мая. Полевой городок состоит из 11 жилых палаток в зимнем исполнении и развернут на берегу р. Амбарная, непосредственно в зоне проведения работ.

За последние сутки с водной поверхности силами аварийных бригад предприятия собрано 50 куб. м нефтепродуктов. Общий объем собранного дизельного топлива составил 9190 куб. м. Максимальный суточный объем собранного нефтепродукта достигал 1700 куб. м. Сбор дизтоплива с водной поверхности ведется на шести рубежах, задействовано 8 нефтесборщиков. Установлено 18 каскадов боновых заграждений общей протяженностью 870 метров.

Уровень профессиональной подготовки аварийно-спасательных бригад АО «Транснефть – Сибирь» оценил первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, руководитель оперативного штаба по ликвидации ЧС Александр Чуприян. «Окончательно убедился, что у наших крупных организаций есть солидные аварийно-спасательные формирования, – отметил он. – Бригады АО «Транснефть – Сибирь» прибыли к месту ликвидации не самыми первыми, но при этом собрали больше всех нефтепродукта с водной поверхности реки Амбарная. Вы демонстрируете высокие профессиональные умения личного состава, техническую оснащенность. Но, самое главное, вы привносите дух и философию МЧС России – оказывать помощь ближнему. Я благодарю и личный состав формирования, и руководство АО «Транснефть – Сибирь» за проделанную работу».

В аварийно-спасательных работах задействовано 83 спасателя АО «Транснефть – Сибирь», имеющих квалификационные удостоверения и опыт работы в условиях ликвидации ЧС.