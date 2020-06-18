Жители Тюменской области оформили в Сбербанке более 400 жилищных кредитов по новой госпрограмме

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:28:49+03:00

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Более 400 жилищных кредитов на сумму свыше 840 млн рублей выдало Западно-Сибирское отделение Сбербанка по программе господдержки ипотеки по ставке 6,4% годовых, которая стартовала в начале мая.

Владислав Шиленко, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Действующие ставки по ипотеке – как на новостройки, там и на готовое жилье – самые выгодные за последние несколько лет. Кроме того, на этой неделе Сбербанк снизил и первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года.

Кроме того, до 30 июня 2020 года при регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей в других регионах России. Срок кредитования – до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика на DomClick.ru клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн. Также на сайте можно оформить заявку на ипотеку, а специалисты банка сделают всё возможное, чтобы защитить финансовые и правовые интересы покупателя: проверят недвижимость, помогут собрать все документы и подготовиться к сделке, проведут безопасные расчеты с продавцом и оформят страховку.

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