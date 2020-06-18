2020-06-18T13:28:49+03:00
Общество

Жители Тюменской области оформили в Сбербанке более 400 жилищных кредитов по новой госпрограмме

Вадим Бегун
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 400 жилищных кредитов на сумму свыше 840 млн рублей выдало Западно-Сибирское отделение Сбербанка по программе господдержки ипотеки по ставке 6,4% годовых, которая стартовала в начале мая.

Владислав Шиленко, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Действующие ставки по ипотекекак на новостройки, там и на готовое жильесамые выгодные за последние несколько лет. Кроме того, на этой неделе Сбербанк снизил и первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости. Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года.

Кроме того, до 30 июня 2020 года при регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей в других регионах России. Срок кредитования до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика на DomClick.ru клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн. Также на сайте можно оформить заявку на ипотеку, а специалисты банка сделают всё возможное, чтобы защитить финансовые и правовые интересы покупателя: проверят недвижимость, помогут собрать все документы и подготовиться к сделке, проведут безопасные расчеты с продавцом и оформят страховку.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач спасла двухлетнего тюменца, проглотившего пенопласт
Копия Знамени Победы поднята над полевым городком АО «Транснефть – Сибирь» в г. Норильске
Жители Тюменской области оформили в Сбербанке более 400 жилищных кредитов по новой госпрограмме
В Тюмени снова прогнозируют заморозки
Выпил три литра пива: тюменца отправили в колонию за пьяную езду
В Тюмени подросток более суток не выходит на связь
У тюменского ЦУМа автобус сбил пенсионерку
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июня 2020 года увеличилось на 51 человека
В Тюмени 4-летний мальчик попал под колеса машины
Более четырех миллиардов рублей потратят на ремонт участка тюменской трассы
«Поздно пришел домой»: тюменка побила скалкой сожителя
В сгоревшей после ДТП иномарке на тюменской трассе погиб водитель
Тюменцы считают «медицинские» поправки в Конституцию одними из самых важных
Александр Моор рассказал об условии перехода к третьему этапу снятия ограничений
Ялуторовец, заступившийся за племянника, побил поленом родного брата
В Тюмени закроют перекресток улиц Карла Маркса и 9 Января
Тоболяк снял с мужчины кольца и цепочку с крестиком у Дома культуры
В районе тюменского онкодиспансера отключат светофоры
Погода на 18 июня в Тюмени: резкое похолодание
Уничтожение сирени, торчащие штыри и мусор: на что жалуются тюменцы?
В озерах Тюмени проверили качество воды