2020-06-18T12:38:37+03:00
Происшествия

Выпил три литра пива: тюменца отправили в колонию за пьяную езду

Мужчина должны был встать на путь исправления, но не сделал этого
Вадим Бегун
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Тюменца отправили в колонию за пьяную езду. Фото - pixabay.com.Тюменца отправили в колонию за пьяную езду. Фото - pixabay.com.
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В Бердюжье вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя. Мужчина сел за руль пьяным, причем он еще не отбыл старое наказание.

Вечером 24 апреля 2020 года бердюжанин возле магазина выпил около трех литров пива и на автомобиле ВАЗ-21120 поехал домой. По дороге его остановили сотрудники ДПС. От водителя исходил резкий запах алкоголя, проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

– Преступление совершено в период условного осуждения, когда он должен был доказывать свое исправление. Ранее мужчина отбывал наказание за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. В связи с этим в его действиях есть рецидив преступлений, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд отменил условное осуждение и отправил подсудимого на один год в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, сельчанина на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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