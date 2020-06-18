18 Июнь 2020 2020-06-18T12:06:40+03:00

В Тюмени подросток более суток не выходит на связь. Фото - ПО "Белая Сова - Тюмень".

Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию

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В Тюмени пропала 15-летняя девушка. Анастасия Давыдова накануне, 17 июня, в 8.00 ушла из дома. До сих пор о местонахождении подростка ничего не известно.

По информации поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», Настя была одета в черную куртку, белые брюки и кеды. На вид ей 15 лет, ее рост составляет 155 – 160 сантиметров, имеет среднее телосложение и славянскую внешность, русые волосы до плеч. При себе пропавший подросток имела черный рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Анастасии Дмитриевне, волонтеры просят позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (3452) 793-023 – УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту: poisksova@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU