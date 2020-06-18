2020-06-18T10:18:38+03:00
Происшествия

«Поздно пришел домой»: тюменка побила скалкой сожителя

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка побила скалкой сожителя.Тюменка побила скалкой сожителя.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию поступило сообщение от медиков. Врачи рассказали о доставленном к ним мужчине с раной на лбу.

Оказалось, что ранение мужчина получил дома. В день происшествия потерпевший вернулся домой чуть позже обычного и в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось его сожительнице, которая начала конфликт. В разгар ссоры женщина схватила скалку и ударила ею тюменца по голове.

– Мужчина сумел вызвать медиков, после чего его госпитализировали. Участковый уполномоченный задержал женщину и доставил в отдел полиции. Горожанка пояснила дознавателю, что не справилась с эмоциями и сожалеет о случившемся, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Тюменке грозит лишение свободы до двух лет, однако она может «отделаться» принудительными работами на такой же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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