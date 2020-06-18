2020-06-18T10:16:40+03:00
Происшествия

В сгоревшей после ДТП иномарке на тюменской трассе погиб водитель

Автоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося
Вадим Бегун
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В сгоревшей после ДТП иномарке на тюменской трассе погиб водитель. Фото - ГИБДД Тюменской области.В сгоревшей после ДТП иномарке на тюменской трассе погиб водитель. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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На автодороге ТюменьОмск сегодня, 18 июня, около пяти часов утра произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. На 132-м километре федеральной трассы «БМВ» улетел в кювет. К сожалению, водителю иномарки не удалось выжить.

– По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Машина загорелась, водитель скончался на месте. Погибшему было 44 года, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что погибший ехал в город Артем (Приморский край) к месту своего жительства. Четыре дня назад он купил машину в Екатеринбурге, перегонял ее домой, возможно, уснул за рулем. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося, передает "МегаТюмень".

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на развязке по Старотобольскому тракту в областном центре два дня назад перевернулась фура. В результате дорожного инцидента погиб 62-летний водитель большегруза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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