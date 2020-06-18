Тюменцы считают «медицинские» поправки в Конституцию одними из самых важных

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:58:13+03:00

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Жители Тюменской области считают поправки в Конституцию, касающиеся медицинской помощи, одними из самых главных. При условии их принятия в Основном законе стране пропишут бесплатную и профессиональную помощь для проживающих в том числе и в отдаленных районах региона.

– Моя мама живет в одной из отдаленных деревень Тюменской области. До областного центра оттуда больше двух сотен километров, до ближайшего поселка с поликлиникой – несколько десятков километров. Когда у ее сестры случился инсульт, врачи просто не успели доехать, тетя осталась инвалидом. Там нет смысла открывать ФАП, считают многие, поэтому люди остаются на самолечении. Сейчас живу в постоянной тревоге за родного человека, ведь, если что случится, не факт, что помощь вообще приедет. Именно поэтому я поддерживаю внесение в Конституцию поправок о доступности медпомощи, – рассказала тюменка Светлана Прохорова.

О важности внесения таких поправок впервые заговорил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Как раз он и предложил прописать на законодательном уровне необходимость обеспечения всех жителей страны помощью профессиональных докторов.

– Поправки, которые мы внесли в Конституцию, обязывают государство создать все условия, чтобы доступность медпомощи, её качество были равными на всей территории России. Теперь качественная и доступная медицина – зона ответственности всех уровней власти. И региональной, и муниципальной в том числе. Я надеюсь, что вместе с увеличением финансирования здравоохранения это уже очень скоро принесёт свои плоды и все граждане почувствуют улучшение ситуации в медицине, – заявил Рошаль.

Глава Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев в свою очередь отметил, что этот пункт в числе других поправок граждане отметили не случайно как один из наиболее значимых. По его мнению, пандемия коронавируса показала, насколько важна постоянная готовность медицины предоставить всё необходимое для помощи даже огромному количеству людей. Она выявила и слабые, и сильные стороны здравоохранения.

К тому же в случае принятия новой версии Конституции будет решена проблема нехватки медицинских кадров. Регионы обяжут находить жилье для врачей и фельдшеров в небольших населенных пунктах, а в вузах увеличат количество бюджетных мест.

Важным моментом поддержки врачей будет закрепление в Конституции РФ нормы о достойной оплате труда для работающего населения. Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева пояснила, что уже проведена большая работа по повышению доходов населения, занятого в различных сферах. Так, во многих бюджетных организациях провели индексацию. Но если будут приняты соответствующие поправки об установлении определенного уровня зарплат, это станет хорошим подспорьем для специалистов бюджетной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU