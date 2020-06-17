2020-06-17T16:01:18+03:00
Общество

Уничтожение сирени, торчащие штыри и мусор: на что жалуются тюменцы?

Многие проблемы решаются в кратчайшие сроки
Вадим Бегун
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Уничтожение сирени, торчащие штыри и мусор: на что жалуются тюменцы? Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Уничтожение сирени, торчащие штыри и мусор: на что жалуются тюменцы? Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Неравнодушные тюменцы бдят за соблюдением порядка в родном городе. На портале «Тюмень – наш дом» и в социальных сетях они показывают замусоренные дворы, брошенные автомобили и аварийные деревья.

– 14 июня один из жителей сообщил об уничтожении куста сирени на улице Жуковского, 80. На следующий день специалисты зафиксировали нарушение. Организацию, допустившую такое, накажут. Другой горожанин – любитель активного отдыха – заявил о выступающей арматуре из основания тренажера на площадке у Южного пруда. Ее незамедлительно демонтировали, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что оперативно была решена и проблема с разбросанными на Центральной площади обертками от фастфуда. Кроме того, многих волнует не скошенная вовремя трава и сорняки. Подобные вопросы решаются ответственными организациями в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уничтожение сирени, торчащие штыри и мусор: на что жалуются тюменцы?
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