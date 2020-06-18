Погода на 18 июня в Тюмени: резкое похолодание

18 Июнь 2020 2020-06-18T05:00:29+03:00

Весь день будет облачным

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Сегодня, 18 июня, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 – 8 градусов, днем – плюс 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 8 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: "День Дорофея - утро вечера мудренее". Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".

ИСТОЧНИК KP.RU