Погода на 18 июня в Тюмени: резкое похолодание
Сегодня, 18 июня, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 7 – 8 градусов, днем – плюс 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 8 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.
18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: "День Дорофея - утро вечера мудренее". Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".
ИСТОЧНИК KP.RU