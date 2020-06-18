В районе тюменского онкодиспансера отключат светофоры

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:33:30+03:00

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 18 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе онкодиспансера на улице Барнаульской, с 13.00 до 17.00 – на пересечении Червишевского тракта и улицы Ставропольской и в районе школы № 69 на Червишеском тракте. Кроме того, обесточат светофоры на пересечении улиц Щербакова и Велижанской, а также на пересечении улиц Щербакова и Безымянной. Это произойдет с 12.00 до 15.00.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU