2020-06-18T07:35:36+03:00
Происшествия

Тоболяк снял с мужчины кольца и цепочку с крестиком у Дома культуры

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы
Вадим Бегун
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Тоболяк снял с мужчины кольца и цепочку с крестиком у дома культуры.Тоболяк снял с мужчины кольца и цепочку с крестиком у дома культуры.Фото: Ольга Крыльцова
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В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от бдительного гражданина о том, что возле Дома культуры конфликтуют двое мужчин. Прибывшие на место происшествия стражи порядка доставили их в отдел.

Оказалось, что один из задержанных уснул на улице, а проснувшись, не нашел свой телефон. Тоболяк позвонил на свой номер, там ему ответил другой мужчина. При встрече он вернул собственнику телефон, однако фигурант предположил, что незнакомец похитил у него еще и деньги.

– Подозреваемый сорвал с шеи потерпевшего цепочку с крестиком, снял два кольца и вырвал барсетку с сотовым телефоном. В этот момент подъехали полицейские, которые задержали злоумышленника. Похищенное имущество изъято, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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