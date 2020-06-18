18 Июнь 2020 2020-06-18T07:00:18+03:00

В Тюмени закроют перекресток улиц Карла Маркса и 9 Января. Фото: Ольга Крыльцова

Это произойдет с сегодняшнего дня [СХЕМА]

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В Тюмени с сегодняшнего дня, 18 июня, временно запретят движение транспорта на перекрестке улиц Карла Маркса и 9 Января. Ограничения снимут 1 июля.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, такое решение принято в связи с производством аварийно-восстановительных работ по ремонту сетей водоснабжения.

– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

Схема предоставлена департаменом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В департаменте также подсказали, что объехать закрытый участок можно по улицам Калинина, Транспортной, Куйбышева и Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU