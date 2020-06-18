2020-06-18T07:40:25+03:00
Происшествия

Ялуторовец, заступившийся за племянника, побил поленом родного брата

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Вадим Бегун
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Ялуторовец, заступившийся за племянника, побил поленом родного брата. Фото - pixabay.com.Ялуторовец, заступившийся за племянника, побил поленом родного брата. Фото - pixabay.com.
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В ялуторовскую полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его избил родственник. Правоохранители задержали подозреваемого и выяснили обстоятельства случившегося.

Как оказалось, в тот день между потерпевшим и его сыном произошла ссора. Молодой человек позвонил своему дяде и пожаловался на отца. Ранее судимый 48-летний ялуторовчанин тут же приехал на подмогу.

– Обидчика своего племянника он нашел в гараже. Подозреваемый несколько раз ударил мужчину кулаком, затем схватил деревянное полено и нанес еще три удара по голове. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Ялуторовчанин отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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