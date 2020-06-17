В озерах Тюмени проверили качество воды

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:39:52+03:00

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В Тюмени проверили качество и безопасность воды озер Круглое, Липовое, Нижнее Кривое, Цимлянское и Цыганское, а также прудов Южный, Утиный и Оловянникова. С пробами воды провели санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования.

В зонах рекреации обнаружено превышение уровней общей минерализации и хлоридов в воде озера Цимлянское, а также показателя химического потребления кислорода в озере Круглое. В пруду Оловянникова превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано. Пробы почвы на озере Цимлянское и пруду Оловянникова соответствуют санитарным нормам.

– Несмотря на соответствие состава вод санитарным правилам и нормативам, купание в этих водоемах запрещено. Сейчас специалисты оценивают качество воды остальных водоемов. О результатах исследований сообщим дополнительно, – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что работа мест отдыха при соблюдении условий социального дистанцирования будет возобновлена только при переходе к третьему этапу снятия ограничений. В настоящее время в Тюменской области достигнут только второй этап снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU