Спасатели осмотрели тюменские пляжи

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:33:20+03:00

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В Тюмени спасатели провели приемку трех пляжей, которые расположены на территории загородной базы отдыха «Верхний бор». А днем ранее они побывали на пляже базы отдыха «Пруд Лесной».

Как сообщили сотрудники ведомства, в первую очередь они проверяют акт водолазного обследования дна, санитарно-эпидемиологическое заключение проб воды, закрепление ответственных лиц и другие документы.

– Спасатели проверяют и наличие и состояние спасательных кругов, лодки и вышки для спасателей, информационные стенды. Зоны для купания взрослых и детей должны быть отдельными, обозначаться буйками. Обязательно наличие спасательного поста с дежурством спасателей, прошедших специальное обучение, – рассказал начальник Центра ГИМС по Тюменской области Сергей Каплин.

Он отметил, что скоро пожарные отправятся на пляж санатория «Сибирь». Всего на приемку пляжей с начала июня 2020 года в государственную инспекцию по маломерным судам поступило шесть заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU