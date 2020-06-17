Спасатели осмотрели тюменские пляжи
В Тюмени спасатели провели приемку трех пляжей, которые расположены на территории загородной базы отдыха «Верхний бор». А днем ранее они побывали на пляже базы отдыха «Пруд Лесной».
Как сообщили сотрудники ведомства, в первую очередь они проверяют акт водолазного обследования дна, санитарно-эпидемиологическое заключение проб воды, закрепление ответственных лиц и другие документы.
– Спасатели проверяют и наличие и состояние спасательных кругов, лодки и вышки для спасателей, информационные стенды. Зоны для купания взрослых и детей должны быть отдельными, обозначаться буйками. Обязательно наличие спасательного поста с дежурством спасателей, прошедших специальное обучение, – рассказал начальник Центра ГИМС по Тюменской области Сергей Каплин.
Он отметил, что скоро пожарные отправятся на пляж санатория «Сибирь». Всего на приемку пляжей с начала июня 2020 года в государственную инспекцию по маломерным судам поступило шесть заявок.
ИСТОЧНИК KP.RU