В Тюмени пьяный автолюбитель пытался «договориться» с сотрудниками ГИБДД

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:31:06+03:00

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В Тюмени автоинспекторы задержали водителя и его пассажира, которые пьяными разъезжали по городу на машине. Об этом сотрудники ГИБДД узнали от бдительных горожан, которые заметили нарушителей в одном из дворов областного центра.

Выяснилось, что к тюменцу пришел друг и предложил съездить на его авто в магазин за «добавкой». Друзья распивали алкоголь в салоне машины, прямо на глазах у жителей многоэтажек. Позже наряд полка ДПС остановил «Субару» на улице Геологоразведчиков, 44.

– 48-летний водитель был пьян, его задерживали нетрезвым за рулем и в 2005 году. После того случая он так и не получил водительское удостоверение. На автомобилиста составили административный материал, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

47-летний пассажир иномарки, который оказался хозяином авто, предложил автоинспекторам «договориться» и положил в карман сиденья деньги. Сотрудники ГИБДД тут же вызвали следственно-оперативную группу, оформившую документально факт дачи взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU