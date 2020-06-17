Молодой тюменец через приставов добился свидания со своими детьми

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:04:50+03:00

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24-летнему тюменцу пришлось обратиться к судебным приставам из-за бывшей супруги, которая не разрешала ему видеться со своими двумя детьми. Экс-жена категорически запрещала приближаться к ребятам.

Женщина оставила за собой право на детей, дом и имущество. Она предъявила исполнительные листы на взыскание с него алиментов, с чем тот безоговорочно согласился. Мужчина предоставил все документы, чтобы треть его зарплаты перечисляли на счет матери тюменки.

– Горожанка, в свою очередь, все это время категорически препятствовала встречам отца с детьми, уговоры и доводы были тщетны. Мужчине посоветовали обратиться в суд. В ответ бывшей супруге был предъявлен исполнительный лист о предоставлении порядка общения, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Судебный пристав предупредил несговорчивую тюменку о возможных последствиях, вплоть до лишения свободы. Только после разъяснений должнице законодательства отец увидел родных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU