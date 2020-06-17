2020-06-17T11:44:13+03:00
Происшествия

В колонию отправили жителя Ялуторовска, который на грузовике задавил коллегу

Мужчина скрылся с места ДТП
Вадим Бегун
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В колонию отправили жителя Ялуторовска, который на грузовике задавил коллегу. Фото - pixabay.com.В колонию отправили жителя Ялуторовска, который на грузовике задавил коллегу. Фото - pixabay.com.
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В Ялуторовске вынесли приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчина насмерть задавил человека на грузовике и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Трагичный инцидент произошел днем 25 августа 2019 года, когда бригада разнорабочих на бывшей территории комбината строительных материалов собирала металл из разрушенных строений. Чтобы облегчить себе работу, один из мужчин сел за руль грузовика с гидроманипулятором, не имея водительского удостоверения с открытой категории «С».

– При движении задним ходом он не подал звуковой сигнал, не убедился в безопасности маневра и по неосторожности насмерть задавил коллегу. После этого скрылся с места происшествия, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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