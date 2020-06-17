17 Июнь 2020 2020-06-17T11:08:06+03:00

В Тюмени двух ныряльщиков госпитализировали с тяжелыми травмами. Фото: Вадим Бегун

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С наступлением теплой погоды тюменцы ринулись на городские пляжи. В ОКБ № 2 обратились уже десять человек с так называемой травмой ныряльщика. У двоих пострадавших – тяжелые травмы, на восстановление уйдут месяцы.

Трем пострадавшим повезло: они травмировали только мышцы и связки шейного отдела позвоночника и после лечения продолжат активную жизнь. Семерым «отделаться легким испугом» не удалось: их госпитализировали.

– У пострадавших диагностировали осложненный перелом шейного позвонка, костные отломки повредили спинной мозг. В экстренном порядке им провели спасительные операции. Врачи освободили спинной мозг от сдавливания и соединили отломки позвонков, тем самым создав условия для восстановления функций спинного мозга, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В настоящее время двое больных с тяжелыми травмами получают интенсивное лечение. Специалисты предпринимают все возможное, чтобы у пациентов появился шанс встать на ноги. Выздоровление и реабилитация могут занять несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU