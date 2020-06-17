2020-06-17T10:39:28+03:00
Общество

Мошенники принуждают тюменцев срочно менять счетчики

Злоумышленникам удалось обмануть как минимум четырех человека
Вадим Бегун
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Мошенники принуждают тюменцев срочно менять счетчики.Мошенники принуждают тюменцев срочно менять счетчики.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени некая сервисная служба предупреждает горожан о срочной замене счетчиков, якобы у приборов вышел срок поверки. В противном случае нарушители будут платить по нормативам.

– Я получила именное уведомление о том, что нужно срочно заменить приборы учета, иначе плата за воду будет начисляться по нормативам. Позвонила по указанному номеру, пришли специалисты и заменили оба счетчика, за их работу заплатила девять тысяч рублей. Уже в центре обслуживания клиентов я узнала, что в водоканале эта услуга стоит втрое дешевле, а мои счетчики могли еще поработать, – рассказала пенсионерка Нина Ивановна.

Как заявили в «Росводоканал Тюмень», женщина не единственная, кто попался на уловку псевдоспециалистов. Оказывается, только за последнюю неделю в организацию обратились четыре человека с похожей историей. Все они отдали большие деньги за замену исправных счетчиков.

– Сроки поверки приборов учета указаны в паспортах, актах на опломбировку либо их можно уточнить в единой информационной справочной службе «Тюмень Водоканал» по телефону 540-940. Кроме того, уведомление о наступлении времени поверки указано в квитанциях на оплату услуг водоснабжения, – отметила исполняющий обязанности коммерческого директора «Росводоканал Тюмень» Анна Ширшова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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