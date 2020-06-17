17 Июнь 2020 2020-06-17T10:36:57+03:00

Под Тюменью водитель сбил маму с дочкой, скрылся и снова попал в ДТП. Фото - ГИБДД Тюменской области.

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В Голышманово накануне, 16 июня, водитель Audi Q7 сбил женщину с девятилетней девочкой. Мужчина, сидевший за рулем иномарки, не пожелал остаться на месте происшествия и скрылся. Однако далеко уехать ему не удалось: вскоре он стал виновником еще одного дорожно-транспортного происшествия.

– Инцидент произошел в начале седьмого вечера на улице Вокзальной. Под колеса иномарки попали 40-летняя женщина с ребенком. Они двигались по обочине в попутном направлении. Водитель скрылся с места ДТП, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что позже автомобилиста удалось найти: на повороте 58-летний мужчина столкнулся со встречной «Ладой». Женщину с ребенком госпитализировали. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU