Под Тюменью водитель сбил маму с дочкой, скрылся и снова попал в ДТП
В Голышманово накануне, 16 июня, водитель Audi Q7 сбил женщину с девятилетней девочкой. Мужчина, сидевший за рулем иномарки, не пожелал остаться на месте происшествия и скрылся. Однако далеко уехать ему не удалось: вскоре он стал виновником еще одного дорожно-транспортного происшествия.
– Инцидент произошел в начале седьмого вечера на улице Вокзальной. Под колеса иномарки попали 40-летняя женщина с ребенком. Они двигались по обочине в попутном направлении. Водитель скрылся с места ДТП, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что позже автомобилиста удалось найти: на повороте 58-летний мужчина столкнулся со встречной «Ладой». Женщину с ребенком госпитализировали. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU