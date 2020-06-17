Погода на 17 июня в Тюмени: еще теплее

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:00:55+03:00

Весь день будет облачным

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Сегодня, 17 июня, весь день в Тюмени будет облачным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, днем – плюс 20 – 24. Вечером столбики термометров покажут 10 – 17 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря – к ветру; светлая и желтая – к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

ИСТОЧНИК KP.RU