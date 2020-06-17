Тюменка из ревности побила друга табуреткой
В омутинскую полицию с заявлением обратился житель села Ситниково. Мужчина рассказал, что подруга угрожала ему убийством и даже побила.
Вскоре полицейские задержали подозреваемую: 27-летнюю ранее судимую неработающую местную жительницу. Участковому задержанная пояснила, что вместе с потерпевшим в его доме распивала спиртное.
– На почве ревности между ними вспыхнула ссора, в результате которой подозреваемая схватила табурет и ударила им потерпевшего по голове, высказывая угрозы убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU