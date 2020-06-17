Тюменка из ревности побила друга табуреткой

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:40:45+03:00

Женщине грозит до двух лет тюрьмы

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В омутинскую полицию с заявлением обратился житель села Ситниково. Мужчина рассказал, что подруга угрожала ему убийством и даже побила.

Вскоре полицейские задержали подозреваемую: 27-летнюю ранее судимую неработающую местную жительницу. Участковому задержанная пояснила, что вместе с потерпевшим в его доме распивала спиртное.

– На почве ревности между ними вспыхнула ссора, в результате которой подозреваемая схватила табурет и ударила им потерпевшего по голове, высказывая угрозы убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU