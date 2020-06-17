Тюменка похитила у пенсионерки деньги на алкоголь

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:09:08+03:00

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В полицию обратилась 72-летняя жительница деревни Кутырева, сообщив, что соседка украла у нее пять тысяч рублей. Вскоре стражи правопорядка задержали 40-летнюю женщину.

Все началось с того, что заявительница попросила подозреваемую сходить в магазин за продуктами. После ее возвращения женщины начали распивать алкоголь. Далее соседка ушла домой, но спустя некоторое время вернулась и попросила у пенсионерки денег на спиртное.

– Получив отказ, злоумышленница подошла к тумбе, взяла деньги и скрылась. Часть денежных средств изъята, остальное подозреваемая успела потратить на приобретение алкоголя, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении нее дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU