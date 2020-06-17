Сразу пять тюменских автобусов изменят схемы маршрутов

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:15:29+03:00

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В Тюмени сразу пять автобусов изменят схемы маршрутов. Им добавят остановки. Нововведения вступят в силу с 20 июня.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», в схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 52 «Сквер им. Немцова – ЖК «Москва» и № 60 «Улица Городская – сквер Петра Потапова» включат промежуточный остановочный пункт «Лицей № 34» (при движении в сторону улицы Волгоградской), который расположен на улице Восстания у дома № 13, а также «Лицей № 34» (расположен на улице Волгоградской в районе дома № 127 на улице Карла Маркса). Его переименовали на «Детский сад № 50».

В схему движения 151-го автобуса, следующего от Центрального рынка до садового общества «Лесная поляна», также включат остановку «Улица Варшавская» (при движении в сторону улицы Федюнинского).

Еще одно изменение коснется маршрутов № 37 «Городская поликлиника № 8 – улица Пролетарская» и № 40 «ДК «Орфей – з-д Нефтемаш». Им добавят остановочные пункты «Улица Сосьвинская» (в прямом и обратном направлении).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень.Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU