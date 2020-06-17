2020-06-17T07:40:28+03:00
Происшествия

В Тюмени супружескую пару осудили за торговлю наркотиками

Муж и жена прятали запрещенные вещества в квартире
Вадим Бегун
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В Тюмени супружескую пару осудили за торговлю наркотиками.В Тюмени супружескую пару осудили за торговлю наркотиками.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя и его 28-летней супруги. Они собирались распространять наркотики на территории областного центра.

В июле 2019 года ранее судимый за наркопреступление тюменец предложил своей супруге заняться сбытом запрещенных веществ. Дело в том, что на тот момент у него был специализированный канал автоматических продаж наркотиков в интернете. Молодая женщина согласилась, однако вскоре криминальная чета попала в поле зрения стражей правопорядка.

– 18 сентября 2019 года мужчину и женщину задержали, они находились в состоянии наркотического опьянения. В тайниках и в их съемной квартире обнаружено более шести граммов мефедрона, что является крупным размером, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд с учетом рецидива назначил мужчине 11 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а его супруге – шесть лет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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