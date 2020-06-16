2020-06-16T15:40:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Россияне верят очевидцам, столкнувшимся с коронавирусом

Официальным заявлениям они доверят в последнюю очередь
Вадим Бегун
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Россияне верят очевидцам, столкнувшимися с коронавирусом. Фото - pixabay.com.Россияне верят очевидцам, столкнувшимися с коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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Каким источникам доверяют россияне в период кризиса? На этот вопрос ответил Социологический антикризисный центр, который проводит исследования, посвященные эффектам от пандемии коронавируса.

Опрошенные считают, что официальные источники и СМИ дают им информационный повод, а социальные сети служат для получения дополнительной информации и обсуждения с другими этой темы. В первую очередь россияне верят очевидцам, только после них – экспертизе и «официальному статусу». Часть аудитории считает, что если получать информацию от разных источников, то сформируется объективная картина.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Что интересно, люди больше доверяют критически настроенному источнику, чем тому, кто оправдывает действия власти. Россияне уже устали от повседневной повестки и считают хорошие новости более предвзятыми.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

В ситуации пандемии проявился не один, а несколько характерных для общества типов недоверия, главные из которых – недоверие как дезориентация и недоверие как протест. Причинами для первого типа стали противоречия в информационном поле и непоследовательность информации, полученной из СМИ, а также непонимание решений власти. Сказались «сетевой эффект» и личный опыт, который вступает в противоречие со статистикой, официальными оценками и всегда вызывает большее доверие.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Для недоверия как протеста почву дали ощущение не только социальной несправедливости и нарушенные обещания, но и заведомое недоверие СМИ, слабость контроля при строгости решений, а также чрезвычайное внимание к теме коронавируса.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Фокус интереса с самой болезни сегодня смещается на период восстановления – возврат к нормальной жизни, перспективы экономики. Люди хотят видеть выход и планировать жизнь, понять, что будет после пандемии, а также знать, что действительно происходит, насколько вообще опасен коронавирус в сравнении с привычными ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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