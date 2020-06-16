2020-06-16T14:49:38+03:00
Общество

В Тюмени перекроют улицу Энергетиков

Это произойдет с 29 июня
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени перекроют улицу Энергетиков.В Тюмени перекроют улицу Энергетиков.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени запретят проезд транспорта по улице Энергетиков на участке от пересечения с улицей Пермякова до дома № 2. Это временная ограничительная мера – с 29 июня по 10 июля.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, такое решение принято в связи с изменением сроков по реконструкции участка трубопровода тепловых сетей на улице Энергетиков.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в ведомстве.

В департаменте также подсказали, что объехать закрытый участок можно по улицам Пермякова, 50 лет Октября и межквартальным проездам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне верят очевидцам, столкнувшимся с коронавирусом
В Тюмени перекроют улицу Энергетиков
Тюменские эксперты считают «социальные» поправки в Конституцию РФ необходимыми
Тоболячка сильно ранила мужа, нечаянно упав на него с ножом в руке
В Тюмени мужчина грозился взорвать все отделы полиции
Рядом с Тенистым сквером в Тюмени создают новый зеленый уголок
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
На тюменской объездной дороге погиб водитель фуры
Родовая травма: тюменские хирурги прооперировали девочку с огромной головой
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июня 2020 года увеличилось на 61 человека
Тюменцев научат эффективно мыслить и принимать решения
Тюменские работодатели выплатили сотрудникам более 135 миллионов долгов по зарплате
Житель Башкортостана до смерти забил мужчину в Тобольске
В Тюмени построят деревню с ландшафтным парком
В Тюмени приземлился борт с эвакуированными из Африки российскими туристами
Страшное ДТП с фурой на тюменской трассе: погибли три человека
Тюменку крупно оштрафовали за контрабанду таблеток для похудения из Казахстана
В Тюмени ТСЖ вернуло жильцам дома почти 55 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Житель Тюмени обманул москвича, который искал сиделку для матери
В районе тюменского автовокзала отключат светофоры