В Тюмени перекроют улицу Энергетиков

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:49:38+03:00

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В Тюмени запретят проезд транспорта по улице Энергетиков на участке от пересечения с улицей Пермякова до дома № 2. Это временная ограничительная мера – с 29 июня по 10 июля.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, такое решение принято в связи с изменением сроков по реконструкции участка трубопровода тепловых сетей на улице Энергетиков.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в ведомстве.

В департаменте также подсказали, что объехать закрытый участок можно по улицам Пермякова, 50 лет Октября и межквартальным проездам.

ИСТОЧНИК KP.RU