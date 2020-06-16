В Тюмени перекроют улицу Энергетиков
В Тюмени запретят проезд транспорта по улице Энергетиков на участке от пересечения с улицей Пермякова до дома № 2. Это временная ограничительная мера – с 29 июня по 10 июля.
По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, такое решение принято в связи с изменением сроков по реконструкции участка трубопровода тепловых сетей на улице Энергетиков.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в ведомстве.
В департаменте также подсказали, что объехать закрытый участок можно по улицам Пермякова, 50 лет Октября и межквартальным проездам.
ИСТОЧНИК KP.RU