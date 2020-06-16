Тюменские эксперты считают «социальные» поправки в Конституцию РФ необходимыми

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:32:37+03:00

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Россияне готовятся к голосованию по вопросу внесения поправок в Конституцию. Главный закон страны глобально не редактировали с 1993 года, однако, как отмечают эксперты, поправки необходимы: это обусловлено развитием общества. Ошибочно мнение, что Конституцию не редактировали почти 30 лет. За эти годы в Основной закон вносились изменения и дополнения, например о судебной власти и сроках полномочий президента.

По словам депутата Тюменской областной думы Владимира Ульянова, за прошедшее время ситуация в мире значительно поменялась, в связи с чем изменения должны коснуться и закона. Он считает, что сегодня необходимо конкретизировать социальные меры поддержки населения и отразить их.

Одни из основных поправок, которые могут внести в Конституцию, касаются защиты семьи и детства, «семейная» тема имеет стратегическое значение для руководства страны. Тем более что в России проходит Десятилетие детства, и внесение поправок, направленных на защиту детей, может стать одним из главных его достижений.

– Впервые в Конституции предлагается закрепить обязанность государства осуществлять заботу о детях-сиротах, обеспечивать их всем необходимым для полноценного и всестороннего развития. Это гарантирует детям, оставшимся без попечения родителей, возможность расти и развиваться в комфортных условиях, как в семье, – считает тюменский координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

По ее словам, государство берет на себя ответственность по обеспечению условий для разностороннего развития детей, воспитывающихся в семьях, а также заботу о ребятах, оставшихся без попечения родителей. Говорить о важности таких поправок даже не приходится, ведь дети-сироты являются одной из самых незащищенных категорий населения.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев был одним из тюменцев, которые принимали участие в создании Конституции РФ в 1993 году. Он рассказал, что работал над текстами Основного закона в качестве члена конституционного совещания при президенте от Тюменской области, а его группа рассматривала основополагающие принципы и нормы Конституции.

Другим участником Конституционного совещания в статусе председателя Тюменского областного совета народных депутатов стал парламентарий Владимир Ульянов. Он также участвовал в подготовке проекта ныне действующей Конституции РФ.

Стоить отметить, что в настоящее время в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации вошел еще один тюменец – бывший ректор ТюмГУ Валерий Фальков, который сейчас занимает пост министра науки и высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU