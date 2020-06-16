16 Июнь 2020 2020-06-16T15:34:44+03:00

Тоболячка сильно ранила мужа, нечаянно упав на него с ножом в руке. Фото: Ольга Крыльцова

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В тобольскую полицию поступило сообщение от медиков, что к ним с ножевым ранением доставили 33-летнего мужчину. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Стражи правопорядка выяснили, что пострадавший распивал алкоголь со своей женой возле одного из магазинов в микрорайоне Иртышский. Позже между супругами произошла драка.

– В ходе нее женщина уронила мужчину, затем сама поскользнулась и упала с ножом в руке, нанеся при этом колото-резаную рану плеча мужу. Медики констатировали, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что полицейские задержали 28-летнюю подозреваемую и доставили в отдел полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU