Тоболячка сильно ранила мужа, нечаянно упав на него с ножом в руке
В тобольскую полицию поступило сообщение от медиков, что к ним с ножевым ранением доставили 33-летнего мужчину. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Стражи правопорядка выяснили, что пострадавший распивал алкоголь со своей женой возле одного из магазинов в микрорайоне Иртышский. Позже между супругами произошла драка.
– В ходе нее женщина уронила мужчину, затем сама поскользнулась и упала с ножом в руке, нанеся при этом колото-резаную рану плеча мужу. Медики констатировали, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что полицейские задержали 28-летнюю подозреваемую и доставили в отдел полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU