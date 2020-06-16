В Тюмени мужчина грозился взорвать все отделы полиции
Накануне, 15 июня, в тюменскую полицию позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что его друг якобы поехал в один из отделов, чтобы написать заявление, а после перестал отвечать на телефонные звонки. Звонивший пригрозил, что если в течение часа товарищ не выйдет с ним на связь, то во всех отделах полиции областного центра произойдет что-то страшное.
– Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника в кратчайшие сроки. 37-летний ранее судимый тюменец в момент задержания находился на берегу реки Туры, он был пьян. В отделе полиции мужчина пояснил, что не намеревался совершать то, что он обещал по телефону, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что в настоящее время по заведомо ложному сообщению об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Шутник находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В Тюмени полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании.Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU