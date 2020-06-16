16 Июнь 2020 2020-06-16T15:28:26+03:00

В Тюмени мужчина грозился взорвать все отделы полиции. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

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Накануне, 15 июня, в тюменскую полицию позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что его друг якобы поехал в один из отделов, чтобы написать заявление, а после перестал отвечать на телефонные звонки. Звонивший пригрозил, что если в течение часа товарищ не выйдет с ним на связь, то во всех отделах полиции областного центра произойдет что-то страшное.

– Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника в кратчайшие сроки. 37-летний ранее судимый тюменец в момент задержания находился на берегу реки Туры, он был пьян. В отделе полиции мужчина пояснил, что не намеревался совершать то, что он обещал по телефону, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время по заведомо ложному сообщению об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Шутник находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/785204" frameborder="0"></iframe> В Тюмени полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU