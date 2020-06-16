2020-06-16T12:50:45+03:00
Общество

Рядом с Тенистым сквером в Тюмени создают новый зеленый уголок

Все работы должны завершиться 9 июля
Вадим Бегун
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Рядом с Тенистым сквером в Тюмени создают новый зеленый уголок. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Рядом с Тенистым сквером в Тюмени создают новый зеленый уголок. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени на улице Республики, 162 строители создают новый зеленый уголок. Работы на территории общественного пространства, расположенного рядом с Тенистым сквером, начались в начале июня, а закончить их планируется уже 9 июля.

На сегодняшний день здесь появились пешеходные дорожки с уложенной на них плиткой. Широкий тротуар соединил сквер и зеленый уголок. На площади более трех тысяч квадратных метров раскинутся газоны, две цветочные клумбы, установят скамейки и опоры освещения с красивыми торшерами. Все деревья и кустарники сохранены.

– Мы осмотрели объекты, которые благоустраиваются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году будет отремонтировано семь зеленых уголков, один из них на улице Республики, 162. Большинство территорий находится на завершающем этапе работ, сроки, определенные контрактами, выполняются, – сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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