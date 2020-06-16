На тюменской объездной дороге погиб водитель фуры

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:30:43+03:00

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На развязке по Старотобольскому тракту в Тюмени сегодня, 16 июня, перевернулась фура. В результате дорожного инцидента погиб 62-летний водитель большегруза.

– Фура опрокинулась на спуске с развязки. В настоящее время выясняется причина произошедшего. Больше в инциденте никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стало известно, что во время осмотра места происшествия была обнаружена панель приборов, стрелка спидометра на котором замерла на отметке 50 километров в час. По мнению дальнобойщиков, на такой скорости фура опрокинуться не может, тем более почти пустая.

Коллега погибшего предполагает, что у него могли возникнуть проблемы со здоровьем. Такой вывод он сделал после увиденного: на спуске большегруз поехал прямо, пробив ограждение, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU