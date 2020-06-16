На тюменской объездной дороге погиб водитель фуры
На развязке по Старотобольскому тракту в Тюмени сегодня, 16 июня, перевернулась фура. В результате дорожного инцидента погиб 62-летний водитель большегруза.
– Фура опрокинулась на спуске с развязки. В настоящее время выясняется причина произошедшего. Больше в инциденте никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Стало известно, что во время осмотра места происшествия была обнаружена панель приборов, стрелка спидометра на котором замерла на отметке 50 километров в час. По мнению дальнобойщиков, на такой скорости фура опрокинуться не может, тем более почти пустая.
Коллега погибшего предполагает, что у него могли возникнуть проблемы со здоровьем. Такой вывод он сделал после увиденного: на спуске большегруз поехал прямо, пробив ограждение, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU