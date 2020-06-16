Родовая травма: тюменские хирурги прооперировали девочку с огромной головой

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:17:00+03:00

После лечения во многих клиниках Лизе лучше не становилось

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В Федеральном центре нейрохирургии Тюмени прооперировали девочку, голова которой была больше обычного в два раза. Проблемы со здоровьем у Лизы Сорокиной начались, когда ей исполнился месяц. У девочки вдруг стала расти голова, цереброспинальная жидкость скапливалась в головном мозге.

– Как пояснили врачи, всему виной родовая травма. До трех лет мы лечили дочь, боролись с гидроцефалией без операций. Возможно, и победили бы болезнь, если бы не роковой случай. Во время игры сестра Лизы нечаянно попала ей в голову книгой. Болезнь стала прогрессировать, – рассказала мама 12-летней пациентки Елена Сорокина. Она вместе с дочкой приехала в ФЦН из Красноуральска Свердловской области.

Лизу пытались лечить во многих клиниках, однако ей становилось только хуже: голова продолжала расти, а речь стала непонятной, да и зрение ухудшилось. В столичных клиниках в лечении отказывали.

– Когда ребенка привезли в центр, то голова девочки было в два раза больше нормы – 78 сантиметров, это 10 килограммов. Она не могла ее держать, постоянно запрокидывала. Грудная клетка и суставы за годы болезни деформировались от тяжести головы. Решить проблему могла только операция, – отметил врач-нейрохирург медучреждения Юрий Якимов.

Пациентке уменьшили голову на четыре килограмма, удалили лишнюю жидкость, а также реконструировали кости черепа. Лизе стало намного лучше: она лежит ровно, взгляд стал осознанным, улучшилась речь.

– Мне казалось, я готова кричать от радости и благодарности за увиденный результат. Дорогие мои врачи, вы спасли мою дочь, – поделилась эмоциями Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU