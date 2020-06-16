Тюменцев научат эффективно мыслить и принимать решения

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:58:36+03:00

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23 июня в 19.00 состоится онлайн-тренинг «Личная сила». Автор и ведущая тренинга – кандидат психологических наук Ирина Дурманова. Главная методика тренинга – алгоритм эффективного мышления и принятия решений.

Тренинг пройдет в виде онлайн-конференции на платформе Zoom и будет состоять из теоретической и практической частей. На практике работа происходит как с коучем, так и в группах из участников. Все участники перед стартом тренинга получают рабочую тетрадь с кратким содержанием методик и упражнениями. Также всех участников ждет подарок в виде скидки на другие курсы.

– Это не просто лекция, к которым привыкли люди в онлайн, а настоящий тренинг навыков. В нашем случае люди становятся активными участниками процесса (неожиданно для себя) и погружаются в живой режим самоисследования. Именно благодаря такому формату личной практики они получают заряд энергии, интересное общение, личные открытия, – говорит Ирина Дурманова. – Именно за счет этого высокие результаты, которые превосходят ожидания участников. Приглашаю улучшить качество жизни.

Что вы узнаете:

– Как сформировать четкий результат?

– Как составить план действий по достижению желаемого результата?

– Как найти силы на его воплощение?

Эти знания помогут:

– перестать бегать от проблем;

– увеличить личную эффективность;

– делать то, что нужно именно вам;

– улучшить качество своей жизни.

– Благодарю Ирину за онлайн-тренинг «Личная сила». Это был первый опыт, который стал не просто положительным, а завершился конкретным планом действий!!! Огромная благодарность за структурированность методик и полученный результат! – рассказала Татьяна Вакилева, участник первого онлайн-тренинга «Личная сила».

Напоминаем, что онлайн-тренинг состоится 23 июня в 19.00 на платформе Zoom.

Справка: Ирина Владимировна Дурманова, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, коуч, психодраматерапевт. Член Российской ассоциации фасилитаторов. Директор центра обучающей психологии «Лестница успеха», доцент Тюменского государственного университета. Опыт активного обучения взрослых и ведения тренингов в различных сферах – 18 лет. Сферы деятельности – коучинг, тренинги, психологическое консультирование, психотерапия. Считает своим достижением, что работает без специальной рекламы. Её многочисленные клиенты – это люди и организации, обратившиеся по рекомендации тех, кому «это помогло». Хорошая репутация и востребованность – визитная карточка этого тренера и преподавателя.