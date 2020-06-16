2020-06-16T12:58:36+03:00
Общество

Тюменцев научат эффективно мыслить и принимать решения

Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцев научат эффективно мыслить и принимать решения. Фото - организаторы онлайн-тренинга.Тюменцев научат эффективно мыслить и принимать решения. Фото - организаторы онлайн-тренинга.
Изменить размер текста:

23 июня в 19.00 состоится онлайн-тренинг «Личная сила». Автор и ведущая тренинга – кандидат психологических наук Ирина Дурманова. Главная методика тренинга – алгоритм эффективного мышления и принятия решений.

Тренинг пройдет в виде онлайн-конференции на платформе Zoom и будет состоять из теоретической и практической частей. На практике работа происходит как с коучем, так и в группах из участников. Все участники перед стартом тренинга получают рабочую тетрадь с кратким содержанием методик и упражнениями. Также всех участников ждет подарок в виде скидки на другие курсы.

– Это не просто лекция, к которым привыкли люди в онлайн, а настоящий тренинг навыков. В нашем случае люди становятся активными участниками процесса (неожиданно для себя) и погружаются в живой режим самоисследования. Именно благодаря такому формату личной практики они получают заряд энергии, интересное общение, личные открытия, – говорит Ирина Дурманова. – Именно за счет этого высокие результаты, которые превосходят ожидания участников. Приглашаю улучшить качество жизни.

Что вы узнаете:

– Как сформировать четкий результат?

– Как составить план действий по достижению желаемого результата?

– Как найти силы на его воплощение?

Эти знания помогут:

– перестать бегать от проблем;

– увеличить личную эффективность;

– делать то, что нужно именно вам;

– улучшить качество своей жизни.

– Благодарю Ирину за онлайн-тренинг «Личная сила». Это был первый опыт, который стал не просто положительным, а завершился конкретным планом действий!!! Огромная благодарность за структурированность методик и полученный результат! – рассказала Татьяна Вакилева, участник первого онлайн-тренинга «Личная сила».

Напоминаем, что онлайн-тренинг состоится 23 июня в 19.00 на платформе Zoom.

Справка: Ирина Владимировна Дурманова, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, коуч, психодраматерапевт. Член Российской ассоциации фасилитаторов. Директор центра обучающей психологии «Лестница успеха», доцент Тюменского государственного университета. Опыт активного обучения взрослых и ведения тренингов в различных сферах – 18 лет. Сферы деятельности – коучинг, тренинги, психологическое консультирование, психотерапия. Считает своим достижением, что работает без специальной рекламы. Её многочисленные клиенты – это люди и организации, обратившиеся по рекомендации тех, кому «это помогло». Хорошая репутация и востребованность – визитная карточка этого тренера и преподавателя.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рядом с Тенистым сквером в Тюмени создают новый зеленый уголок
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
На тюменской объездной дороге погиб водитель фуры
Родовая травма: тюменские хирурги прооперировали девочку с огромной головой
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июня 2020 года увеличилось на 61 человека
Тюменцев научат эффективно мыслить и принимать решения
Тюменские работодатели выплатили сотрудникам более 135 миллионов долгов по зарплате
Житель Башкортостана до смерти забил мужчину в Тобольске
В Тюмени построят деревню с ландшафтным парком
В Тюмени приземлился борт с эвакуированными из Африки российскими туристами
Страшное ДТП с фурой на тюменской трассе: погибли три человека
Тюменку крупно оштрафовали за контрабанду таблеток для похудения из Казахстана
В Тюмени ТСЖ вернуло жильцам дома почти 55 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Житель Тюмени обманул москвича, который искал сиделку для матери
В районе тюменского автовокзала отключат светофоры