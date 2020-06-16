2020-06-16T11:56:46+03:00
Общество

Тюменские работодатели выплатили сотрудникам более 135 миллионов долгов по зарплате

Прокуроры по фактам невыплаты возбудили 14 уголовных дел
Вадим Бегун
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Тюменские работодатели выплатили сотрудникам более 135 миллионов долгов по зарплате.Тюменские работодатели выплатили сотрудникам более 135 миллионов долгов по зарплате.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области работодатели выплатили сотрудникам более 135 миллионов долгов по зарплате. Всего прокуроры выявили 1 492 нарушения в сфере оплаты труда.

Для устранения нарушений было внесено 45 протестов, 131 представление, в суды направлено 1092 иска, объявлено 58 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 82 лица, к административной – 88. Возбуждено 14 уголовных дел, из них 12 – по материалам прокуратуры.

– По данным оперативного мониторинга, на 1 июня 2020 года 31 организация имеет задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 171 миллиона рублей, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что более половины долгов приходится на 14 компаний, проходящих различные процедуры банкротства, – это Ялуторовский автомобильный завод, завод «Сибнефтегазмаш», ЗАО «Тюменский строитель» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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