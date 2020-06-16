16 Июнь 2020 2020-06-16T10:10:45+03:00

Житель Башкортостана до смерти забил мужчину в Тобольске. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тобольске вечером 11 июня в одной квартир дома в микрорайоне Иртышский обнаружили тело 44-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело.

В этот день, как предполагают в Следственном комитете, компания малознакомых мужчин распивала спиртное в квартире одного из местных жителей. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнул конфликт. Обвиняемый стал бить руками и ногами по телу потерпевшего, преимущественно по голове. Через непродолжительное время тот скончался на месте происшествия.

– В настоящее время 33-летнему жителю Башкортостана, прибывшему в Тобольск на работу, предъявлено обвинение. Суд решил заключить его под стражу. Назначено проведение судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Силовики отмечают, что вспыльчивый мужчина может провести за решеткой до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU