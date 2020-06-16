2020-06-16T09:42:39+03:00
Недвижимость

В Тюмени построят деревню с ландшафтным парком

Выставочный центр откроют для прогулок [ФОТО]
Вадим Бегун
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В Тюмени построят деревню с ландшафтным парком. Фото - ГУ строительства Тюменской области.В Тюмени построят деревню с ландшафтным парком. Фото - ГУ строительства Тюменской области.
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В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево появится выставочный комплекс загородных домов. В районе улиц Пермякова – Павла Шарова разместится комплекс с 13 выставочными домами: из сип-панелей, рубленого бревна, профилированного и клееного бруса, а также газобетона.

Здесь же расположится большой выставочный банный комплекс, аллея с беседками и малыми архитектурными формами и садовый центр. На площадке будут расти редкие цветы, кустарники и деревья – свыше 150 наименований.

Фото - ГУ строительства Тюменской области.

Фото - ГУ строительства Тюменской области.

– Выставочный центр откроют для прогулок. Тюменцы получат собственный мини-дендропарк, а жители Ново-Патрушево – новую комфортную и красивую прогулочную зону, которую уже называют продолжением Сказочного бульвара, – отметила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

По информации ведомства, уже выполнены работы по отсыпке, присоединению к сетям водоснабжения и канализации, идет огораживание территории, подведения электросетей, проектирование площадки и объектов, которые на ней расположатся. Первую очередь выставочного парка подготовят к ноябрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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