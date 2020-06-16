Страшное ДТП с фурой на тюменской трассе: погибли три человека

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:28:45+03:00

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На федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 15 июня, произошла страшная авария. В результате дорожного инцидента погибли три человека.

Авария случилась в 16.50 на 287-м километре трассы. В это время автомобиль «Шевроле-Лачетти», который двигался из Тобольска в сторону севера, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», а затем с большегрузом «ДАФ». От удара «Шевроле» и ДАФ отбросило в кювет.

– В аварии погибли 40-летний водитель легковушки, житель Тобольска, а также двое его пассажиров, личности которых устанавливаются. Стоит отметить, что водитель иномарки не имеет права управления транспортом. В 2011-м году и в мае 2020 года его задерживали за пьяную езду, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU