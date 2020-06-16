2020-06-16T05:00:32+03:00
Общество

Погода на 16 июня в Тюмени: еще теплей

В этот день солнечно будет только утром
Вадим Бегун
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В Тюмени станет еще теплей.В Тюмени станет еще теплей.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 16 июня, ясным небо в Тюмени будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 13 градусов, днем – плюс 24. Вечером столбики термометров покажут 17 – 23 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

16 июня почитается память мученика Лукиана. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи.

Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны - будет день ясный; холодноватый ветер - может быть градовый дождь; с юга или запада - к ненастью; с юго-запада - ненастье надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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