2020-06-16T06:20:27+03:00
Происшествия

Житель Тюмени обманул москвича, который искал сиделку для матери

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Житель Тюмени обманул москвича, который искал сиделку для матери.Житель Тюмени обманул москвича, который искал сиделку для матери.Фото: Ольга Крыльцова
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В местную полицию обратился житель Московской области. Мужчина пояснил, что стал жертвой мошенника, который проживает на территории Тюмени.

Все началось с того, что потерпевший разместил в одной из социальных сетей объявление о поиске сиделки для его престарелой матери. На объявление откликнулся тюменец, который заявил, что не имеет постоянного заработка и готов выехать в столицу России. Он попросил у будущего работодателя перевести ему шесть тысяч рублей на дорогу до столицы, на что тот согласился.

– В назначенный день мошенник так и не прибыл в столицу, а затем перестал выходить на связь. Москвич понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался ранее не судимый 23-летний мужчина, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый признал свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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