В Тюмени ТСЖ вернуло жильцам дома почти 55 тысяч рублей

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:03:45+03:00

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В Тюмени товарищество собственников жилья провело перерасчет платы за содержание общего имущества жителям многоквартирного дома № 129 на улице Депутатской. Сумма возврата составила почти 55 тысяч рублей.

Изначального собственники квартир пожаловались в Госжилинспекцию на выросшие суммы платежей за содержание общего имущества. Инспекторы выяснили, что ТСЖ «Депутатская, 129» начисляло эту плату, исходя из размера тарифа, который не был утвержден на общем собрании. Таким образом, оно нарушило нормы жилищного законодательства.

– В марте 2019 года собственниками был утвержден размер платы за услуги «Содержание и ТО общего имущества» и «Содержание лифтового хозяйства», который составляет 14,37 руб./кв. м и 4,32 руб./кв. м соответственно. Однако в январе начисление по первой услуге производилось без решения общего собрания исходя из размера, равного 17,03 руб./кв. м, – пояснила руководитель Госжилинспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.

Товариществу выдали предписание о проведении перерасчета в течение полутора месяцев. Точная сумма возврата собственникам составила 54 537 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU