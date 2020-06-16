2020-06-16T07:03:45+03:00
Общество

В Тюмени ТСЖ вернуло жильцам дома почти 55 тысяч рублей

Товарищество нарушило нормы жилищного законодательства
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени ТСЖ вернуло жильцам дома почти 55 тысяч рублей. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.В Тюмени ТСЖ вернуло жильцам дома почти 55 тысяч рублей. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени товарищество собственников жилья провело перерасчет платы за содержание общего имущества жителям многоквартирного дома № 129 на улице Депутатской. Сумма возврата составила почти 55 тысяч рублей.

Изначального собственники квартир пожаловались в Госжилинспекцию на выросшие суммы платежей за содержание общего имущества. Инспекторы выяснили, что ТСЖ «Депутатская, 129» начисляло эту плату, исходя из размера тарифа, который не был утвержден на общем собрании. Таким образом, оно нарушило нормы жилищного законодательства.

– В марте 2019 года собственниками был утвержден размер платы за услуги «Содержание и ТО общего имущества» и «Содержание лифтового хозяйства», который составляет 14,37 руб./кв. м и 4,32 руб./кв. м соответственно. Однако в январе начисление по первой услуге производилось без решения общего собрания исходя из размера, равного 17,03 руб./кв. м, – пояснила руководитель Госжилинспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.

Товариществу выдали предписание о проведении перерасчета в течение полутора месяцев. Точная сумма возврата собственникам составила 54 537 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени построят деревню с ландшафтным парком
В Тюмени приземлился борт с эвакуированными из Африки российскими туристами
Страшное ДТП с фурой на тюменской трассе: погибли три человека
Тюменку крупно оштрафовали за контрабанду таблеток для похудения из Казахстана
В Тюмени ТСЖ вернуло жильцам дома почти 55 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Житель Тюмени обманул москвича, который искал сиделку для матери
В районе тюменского автовокзала отключат светофоры
Погода на 16 июня в Тюмени: еще теплее
Бренди, водка и коньяк: в Тюменской области нашли контрафакт на миллион рублей
В тюменских магазинах изъяли шесть тонн кальянной смеси
В Тюмени за выходные задержали 11 пьяных автоледи
В Тюмени годовалого малыша, выпавшего из коляски, увезли на скорой
В Тюмени закроют крупный рынок из-за несоблюдения масочного режима
Елена Кашкарова: «Снижение комиссии по эквайрингу для медорганизаций позволит сократить расходы»
Тюменцы предлагают идеи по модернизации набережной зимой
Третий этап опрессовок в Тюмени продлится не более 12 дней
«Скиталась по друзьям, потеряла ребенка»: квартиру тоболячки затопило после ремонта крыши
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июня 2020 года резко выросло
Тюменцам рассказали, как выбрать клубнику
Драма на Энергостроителей: тюменец на глазах у жены ударил сына ножом
В Тюмени увеличилась подростковая преступность
В Тюмени управляющей компании запретили обслуживать более 40 домов
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 79 пожаров
У тюменской набережной произошло смертельное ДТП
Тюменцы могут пожаловаться на пух во дворе на городском портале
Тюменку обокрала «знакомая»-мошенница
В Ишиме задержали горожанина в неадекватном состоянии