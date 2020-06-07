Онлайн-конкурс «В объективе любовь» стартует в Ялуторовске

7 Июнь 2020 2020-06-07T19:02:23+03:00

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С 8 июня в Ялуторовске стартует онлайн-конкурс «В объективе любовь».

– Конкурс посвящен Дню семьи, любви и верности. Он проводится в двух возрастных группах: до 17 лет, 18 лет и старше. Каждый участник может выставить не более трех работ, – рассказала в интервью корреспонденту информагентства «Тюменская линия» специалист по работе с молодежью Татьяна Исакова.

Предусмотрены номинации «Гармония, забота и любовь», «Семейные традиции», «Моя семья – мое богатство». Отмечается, что участники конкурса должны направить свои работы в специально созданный альбом в группе «Молодежный центр Ялуторовска» в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, что организаторы принимают фотографии от жителей города до 29 июня. Итоги подведут 1 июля. Победителей ждут дипломы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU